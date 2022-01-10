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KTAMS, Asgari Ücret ve Göç Yasası hakkında taleplerini açıkladı

10 Ocak 2022 Pazartesi 18:33
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KTAMS, Asgari Ücret ve Göç Yasası hakkında taleplerini açıkladı
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan basın açıklaması yaptı:

Asgari Ücret ve Göç Yasası kapsamında istihdam edilenler hakkında taleplerimiz;

Sendikamız ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çöküntü nedeniyle, hayatın emekçiler için her geçen gün daha da zorlaşmasının ve halkın alım gücünün düşmesinin endişesini yaşamaktadır.

Bu ülkede hem özel sektör hem de kamu çalışanları artık dünden daha zor koşullar altında hayatlarını sürdürmektedir.

Sendikamızın hesapladığı ve kamuoyuyla paylaştığı üzere, şu an açlık sınırı 5 bin 774 TL iken, asgari ücret bunun tam 1.450 TL altında kalarak 4 bin 324 TL’dir.

Talebimiz; asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olacak şekilde kabul edilmesidir.

Yarın toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu bağlamda karar alması elzemdir.

Ayrıca kamuda ‘Göç Yasası’ altında yapılan istihdamlarla, 7/79 sayılı yasa ile istihdam edilenler arasında yaklaşık yüzde 20’lik bir maaş farkı bulunmaktadır.

Bu maaş farkının daha da büyümemesi adına, Ocak ayında tüm kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan yüzde 37.26’lık Hayat Pahalılığı ödeneğinin yanında, Göç Yasası tahtında kamuya alınanlara +4 puanlık bir ek artışın yapılması gerekmektedir.

Sendikamız ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ prensibinden yola çıkarak, aynı işlerde çalışıp farklı maaş alan kamu çalışanları arasındaki bu adaletsizliğe son verilmesini talep etmektedir.

Gerek şu an hükümette olanların gerekse seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümette göreve gelecek olanların bu konuyla ilgili adımlarını takip edeceğimizi ve ısrarlı olacağımızı da vurgulamak isteriz.

KTAMS Başkanı
Güven Bengihan

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