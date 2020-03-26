KTAMS Başkanı Bengihan: ‘Elbet sokağa çıkacağız, bunun hesabı sorulacaktır’

Hükümetin almış olduğu konomik tedbir paketi hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, tedbir diye alınan kararların kamu çalışanları ve emekliler üzerinden yapılan kesintiler ile alınmaya çalışıldığını söyleyerek; ‘yüzde 25’lik kesinti, 13’üncü Maaşların durması, ek mesailerin aşağıya çekilmesi, özel sektör alışanlarının daha da içler acısı durumu, 1500 TL ile dalga geçtiler resmen’ şeklinde konuştu.

BUNUN ADI IRKÇILIK

Yabancı işçiler için bir tedbir düşünülmemesini de eleştiren Bengihan, ‘hükümet kaynak yaratmakta beceriksizdir. Bu ülkede sadece KKTC ve TC vatandaşları çalışmıyor. 3’üncü dünya ülkelerinden gelenler vardır. Katkılardan yararlanması gerekmektedir. Bu büyük bir adaletsizliktir’ şeklinde konuştu.

OTEL PATRONLARI, ÜNİVERSİTE SAHİPLERİ, GSM OPERATÖR SERVİSİ SAHİPLERİ NEREDE?

Bengihan alınan tedbir kararları içerisinde siyasi partiler verilen katkıdan yüzde 25 kesintinin geri ödeneceğini zaten hepsi kesilmesi gereken katkının bir de geri ödenmek üzere kesilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, ‘İş insanları nerede? Hani o otelleri olanlar, üniversite sahipleri… fedakarlık yok. Gelir vergilerinden hiç bahsedilmiyor. Elektrik borcu sıfırlananlar, deniz kenarındaki arsaları beleşe alanlar… hani o oteller. Kapılarını dahi açmadılar. Açanlar da 45 euro günlük ücret alıyor. Üniversite sahipleri hastanelerinin kapısını dahi açmadı. Sadece emekçiden yana tedbirler bunlar. Sosyal devlet anlayışından yoksun’ diye konuştu.

EMEKLİLERDEN KESİNTİ YAPILMASI ANAYASAYA AYKIRI

Öte yandan emeklilerden kesinti yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Bengihan, ‘Anayasa Mahkemesi’nin emeklilerden kesinti yapılamaz maddesi ortadayken ülkemizde OHAL ilan edilmediği sürece bu durum anayasaya aykırılık içermektedir’ dedi.

PİYASAYA PARA AKIŞI SAĞLANMALIYDI…

Bu şartlarda sadece eleştiri yapmadıklarını önerilerini de ortaya koyduğunu söyleyen Bengihan, ‘ Merkez Bankasında 32 milyar mevduat var. 22 milyar krediler için kullandırıldı. 10 milyar durmakta. BU para Türkiye’ye de gönderiliyor. Bu süreçte daralan ekonominin canlanması için piyasaya para aktarılmalıydı. Maaş ve ücretlere katkı kapılmalıydı. Dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi. Hükümetin borçlanarak yapacağı bu adımı da 5 veya 7 yıl taksitle geri ödeme planı yapılabilirdi. Borçlanılan para tüm kesimlere dağıtılmalıydı. Taksitlere bölerek de kendi ödeme planını yapmalıydı.

Bu ülkenin yıllardır hem mevduatlarından hem de yaptığı harcamalardan gelir elde eden iş inşalardan kesinti olmadı. Aksine işletmelerden ve şans oyunu hizmeti veren kurumlardan 2019 yılı içindeki ödemesi gereken gelir vergisinden yüzde 10’lun kesintiye gittiler. Zaten iş insanları bunlardan gelir elde emişlerdi. 2019 yılına ait yüzde 10 kesinti yapılacak. Dalga geçiyorlar bizimle.’ Şekklinde konuştu.

BİZ BU KAVGAYI VERECEĞİZ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Bengihan, şu an bu salgın olması nedeniyle sorumlu sendikacılık bilinci ile hareket edildiğini, sokağa çıkılamayacağını fakat salgın riskinin geçmesi ile birlikte toplumla birlikte sokağa çıkacaklarını söyleyerek ‘hem hukuksal hem de sokakta mücadelemizi vereceğiz. Mevzuat ve anayasaya aykırılık vardır. Biz bu kavgayı vereceğiz, kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.

KIBRIS POSTASI