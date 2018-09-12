Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92409
ALTIN
244.042
DOLAR
6.3425
STERLİN
8.2506
EURO
7.3553
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus V6 satışa çıktı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus...
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde 55’e kadar azaltabiliyor
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde...
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
Instagram kullananlara emoji müjdesi
Instagram kullananlara emoji müjdesi

KTAMS Başkanı Bengihan: “Piyasa Denetimleri Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirilmeli”

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:10
KTAMS Başkanı Bengihan: “Piyasa Denetimleri Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirilmeli”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı vatandaşın alım gücünü koruyabilmek adına krizi fırsata dönüştürmeye çalışan işyerlerine caydırıcı cezai yaptırımlar uygulamaya ve gerçekleşen iş yeri denetim sonuçlarını şeffaf bir şekilde duyurmaya davet etti. 
Yazılı açıklama yapan Bengihan, ülkede yaşanan ekonomik krizin alım gücünü aşağıya çektiğini, hayat pahalılığının her geçen gün arttığını, bu noktada krizi fırsata çevirmeye çalışan tüccar ve işyerlerinin etkin bir şekilde denetlenip cezai yaptırımlara tâbi tutulmasının önemli olduğunu belirtti. 
Hükümetin 17 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 12 personele Mal ve Hizmetler Denetim Yasasına bağlı olarak fiyat ve kalite denetim memurluğu görevi verdiğini anımsatan Bengihan, yasaya göre Bakanlığın “istifçilik veya fahiş fiyat uygulayan işyerlerine, kapatma cezası, para cezası veya her iki cezayı da verme hakkı” bulunduğunu kaydetti. 
Bengihan, “Buna bağlı olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı, vatandaşın alım gücünü koruyabilmek adına krizi fırsata dönüştürmeye çalışan işyerlerine caydırıcı cezai yaptırımları derhal uygulanmaya ve gerçekleşen iş yeri denetimlerinin sonuçlarını şeffaf bir şekilde duyurmaya davet ederiz” ifadelerini kullandı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
BengihanKTAMSHaberKKTCGüven Bengihan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandas 2018-09-12 15:31:51

Daha neyi beklersiniz acaba.. Her market farklı fıyat verir. Hic bisey alamıyoruz. Bakanlar cebe bakar gerisi yalan.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Özerlat'tan Tüketicilere Önemli Duyuru! 5 TL'yi geçmemelidir...
Özerlat'tan Tüketicilere Önemli Duyuru! 5 TL'yi geçmemelidir...
DAÜ BÖTE’de KKTC Uyruklu Öğrenci Kayıtları Devam Ediyor
DAÜ BÖTE’de KKTC Uyruklu Öğrenci Kayıtları Devam Ediyor
Tatar: "Esnafın görüşlerine de kulak verilmelidir"
Tatar: "Esnafın görüşlerine de kulak verilmelidir"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim