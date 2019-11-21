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KTAMS: Bir hemşire fiziksel şiddete maruz kaldı

21 Kasım 2019 Perşembe 20:13
KTAMS: Bir hemşire fiziksel şiddete maruz kaldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde bugün görevi başındaki bir hemşirenin kendi sorumluluğu olmamasına rağmen başka bir bölüme yönlendirdiği hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını bildirdi ve bu olayı kınadı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, kamu sağlık çalışanlarının görevleri başında karşılaştıkları sözlü ve fiziki şiddet olaylarının her geçen gün artarak artık dayanılmaz bir boyuta ulaştığını vurguladı.

Bengihan şunları kaydetti: “Defalarca yapılan basın açıklamaları ve eylemlere rağmen Hükümet edenler, güvenlik zaafiyetlerini giderme konusunda hiçbir adım atmamaktadır. Sağlık merkezlerinde güvenliğin sağlanması sadece sağlık çalışanları için değil, hizmet alan hastalar için de gereklidir.Darp edilen sağlık emekçisi arkadaşımıza geçmiş olsun derken yapılan bu darp olayını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bunu şiddetle kınadığımızı bildirir; sağlıktaki eksiklikler ve yasal düzenlemeler için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiriz”.

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