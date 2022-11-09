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KTAMS, cuma günü Başbakanlık önünde olacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “birçok bakanlık ve dairede kitabet memuru eksikliği olmasına ve yüz kişilik kitabet kadrosu boş olmasına rağmen hükümetin partizanca istihdamlar yaptığını” savunarak, sendikanın buna karşı “ısrarlı tutumunu” vurgulamak için cuma günü Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu. Sendika, “fırsat eşitliği ve liyakata dayalı istihdam yapılması” çağrısını yineleyecek.

09 Kasım 2022 Çarşamba 13:34
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KTAMS, cuma günü Başbakanlık önünde olacak



KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kamu Hizmeti Komisyonu IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosu için üç kişilik münhal ilan ederek, 16 Ekim 2022 tarihinde yazılı sınav dün de mülakatlarını tamamlamıştır” denilerek şu ifadelerde bulunuldu:

“Birçok Bakanlık ve dairede kitabet memuru eksikliği olmasına ve yüz kişilik kitabet kadrosu boş olmasına rağmen UBP-DP-YDP Hükümeti liyakata dayalı istihdam yapmak yerine partizanca istihdamlar yaparak yasaya aykırı bir şekilde asıl ve sürekli görevleri geçici işçi ve mevsimlik işçiler eliyle yürütme yolunu tercih etmektedir.”

Bengihan, KTAMS’ın IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosunun 100 kişi artırılarak yapılan yazılı sınav sonucuna göre fırsat eşitliğine ve liyakata dayalı istihdam yapılması için Personel Dairesi'ne yazılı talepte bulunduğunu da belirtti.

Güven Bengihan, buna bağlı olarak KTAMS’ın cuma günü saat 10.00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, “hükümetin son on ayda yaptığı partizanca istihdamlarla ilgili bilgi vereceklerini ve fırsat eşitliği ve liyakata dayalı istihdam yapılması konusundaki ısrarlı duruşunu vurgulayacaklarını” söyledi.

Bengihan, IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosu için sınava girip başarılı olan adaylara da sendikanın eylemine katılarak destek verme çağrısında bulundu.

Son Güncelleme: 09.11.2022 14:43
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıKTAMS
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