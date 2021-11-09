KTAMS: “Ekim ayı açlık sınırı 4 bin 552 TL”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir aile için 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 552 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

“İnsafsızca yapılan zamlar, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın süratle artmasına neden oluyor” denilen açıklamada, Çalışma Bakanlığı acilen adım atmaya çağrıldı.

Başkan Güven Bengihan imzalı KTAMS açıklaması şöyle:

“KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4.552 TL olarak hesaplanmıştır. Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 38,87 TL, aylık 1166,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 40,82 TL, aylık 1224,60 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 43,17 TL, aylık 1295,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 28,88 TL, aylık 866,40 TL’dir.

Açlık sınırı 4 bin 552 TL, Asgari Ücret net 4 bin 324 TL

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 4.552 TL’dir.

Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret 4.324 TL’dir. 1 Eylül 2021 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘ işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 4.324 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir. Bunun yanında bekar bir asgari ücretli çalışandan 39.15 TL, evli bir asgari ücretli çalışandan da 11.15 TL vergi kesileceği gerçeğini göz önüne aldığımızda asgari ücretlinin eline geçecek olan net rakam daha da düşük olacaktır. Döviz bazında kıyaslama yapıldığında 1 Eylül tarihi itibarıyle yapılan düzenlemeye rağmen Şubat ayında 380 Sterline denk gelen asgari ücret bugün 329.30 sterline gerilemiştir.

Resmi rakamlara göre ülkemizde Ekim ayında %3.23, son 4 ayda %10.47, 1 yılda %23.63 Enflasyon meydana gelmiştir. Eylül ayında asgari ücrete yapılan artışı kısa sürede zamlar yutmuştur. Özellikle akaryakıta, tüp gaza ve ekmeğe yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür. Hükümet edenler dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gününü koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

Açlık sınırı hesaplamalarında sadece zorunlu gıda harcamalarının fiyatları baz alınmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden hareketle zorunlu gıda harcaması dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen artışlar alım gücünün sürekli olarak erimesine yol açmaktadır. Yani kısacası asgari ücrete yapılan artışı, daha çalışanın eline geçmeden enflasyon yutmaktadır.

Hayat Pahalılığı ödeneğinin maaş artışı olmadığı, enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün korunması için uygulanan bir araç olduğu gerçeğinden hareketle asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden otomatik yararlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda da Çalışma Bakanlığının acilen adım atması Anayasamızın sosyal devlet ilkesi gereğidir.