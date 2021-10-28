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KTAMS, Ercan Havalimanı'nda 'Bir gece ansızın gelebilirim' sloganıyla Tatar'ı bekliyor...

KTAMS, Ercan Havalimanı’nda ‘Bir gece ansızın gelebilirim’ sloganıyla Gaziantep temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı protesto etmek için bekliyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 22:06
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KTAMS, Ercan Havalimanı'nda 'Bir gece ansızın gelebilirim' sloganıyla Tatar'ı bekliyor...
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Gaziantep temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı protesto ediyor.

KTAMS üyeleri, Ercan Havalimanı’nda ‘Bir gece ansızın gelebilirim’ sloganıyla Tatar’ı bekliyor...

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Sayın Tatar’ı memleketimizde göremedik. Memleket yangın yerine döndü biz de en azından bir bilgilendirme yapmak istedik” dedi.

Bengihan, Tatar’a “Memleket yangın yerine döndü sen nerede geziyorsun? Memleketin hali duman ama sen gezmelerden geri kalmıyorsun” diyeceğini de söyledi.

Öte yandan Tatar’ın saat 22.00’de adada olması bekleniyor.

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