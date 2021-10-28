KTAMS, Ercan Havalimanı'nda Tatar'ı protesto etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Gaziantep temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sloganıyla protesto etti.

Tatar, uçağının saat 22.00'de inmesi beklenirken, havalimanından geç çıkması nedeniyle de tepki çekti. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, basına yaptığı açıklamada, “Çıkmasını dört gözle bekliyoruz. Çıkmadan da gitmeyeceğiz. Selamımızı vereceğiz o da selamımızı alacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın havalimanından çıkmasının ardından açıklama yapan Güven Bengihan, Tatar’ı sert bir dille eleştirdi.

Bengihan, “Bu ülke için direnmeye devam edeceğiz. Biz gaile çekiyoruz. Bundan sonrada bu şekilde tepki vermeye devam edeceğiz. Sayın Tatar, üç kere düşünüp karar versin yurt dışına giderken... Adınız Evliya Çelebi’ye çıktı. Bu ülkenin makamlarını küçük düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Tatar’ın gezmekten çekinmediğini de vurgulayan Bengihan, “Bu ülkedeki insanların açlık sınırının altında kalmasından hiç mi gaile çekmiyorsunuz? Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini anlatıyormuş ancak Kıbrıs Türk halkı umursamazlığınız yüzünden yok oluyor” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin Cumhurbaşkanı misafir olarak karşılandı. Çünkü siz misafir Cumhurbaşkanısınız, 3 gün sonra geri gideceksiniz” ifadelerini kullanan Bengihan, “Memleket yangın yerine döndü siz kebap partisi veriyorsunuz. Bu ülke bu kadar başıboş bırakılır mı? Bizim sitemimiz memleket sevgisindendir. Yaşanan sıkıntılara yönelik tepki göstermeye devam edeceğiz. Bir gece ansızın geldik, yine gelebiliriz” şeklinde konuştu.