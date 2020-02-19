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KTAMS eylem başlattı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sonuç alınamayan teknik kurul toplantıları nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesinde on-call çalışmama eylemi başlattığını açıkladı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:27
KTAMS eylem başlattı
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sonuç alınamayan teknik kurul toplantıları nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesinde on-call çalışmama eylemi başlattığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamız, ülkemizde son yıllarda artan sosyal ve ekonomik problemler karşısında Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yasal ve yapısal olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Uzun yıllardan beri sonuç alınamayan teknik kurul toplantılarının ardından sendikamız KTAMS Sosyal Hizmetler Dairesinde on-call çalışmama eylemi başlatmıştır.”ifadelerini kullandı.

Bengihan, 20 Eylül 2019’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nın, yasa değişikliğinin 31 Ocak 2020’ye kadar Meclis’e gönderileceğini taahhüt ederek sendikayla protokol imzalaması üzerine KTAMS’ın on-call çalışmama eylemini askıya aldığını hatırlattı.

Bengihan, “Aradan geçen süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yasa değişikliği konusunda gerekli iradeyi koymaması sonucu 6 ilçede Sosyal Hizmet Memurlarının on-call çalışmama eyleminin yeniden başlatıldığını kamuoyuna duyururken; yaşanabilecek ciddi sosyal problemlerin sorumlularının bu duruma duyarsızlık gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve bürokratları olacağını hatırlatırız.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıKTAMSGüven BengihanEylem
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Kemal 2020-02-19 15:11:11

yaklaşık 2 yıl önce sosyal hizmetler dairesine gittim yanlış hatırlamıyorsam 2 nci katta oldukça geniş bir da 6 yada 8 bayan oturmuş kahve sohbet muhabbet dedikodu gülüşmeler almış başını gidiyor Allah neşenizi artırsın ama orada ben ve benim gibi bekleyen vatandaşın işini bir azn önce çözüp gönderseniz olmazmı?

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Kemal 2020-02-19 15:14:18

Geçen ay Pasha Golden Tulipcasinoya gittim yanımda oturan bir memur bayan vardı saat 12-15 arasında bir telefon geldi bayan cevap veriyor istemeden kulak misafiri oluyorsun. Canım ben hastaneden şimdi eve geldim. 20 gün rapor aldım rahatsızım.Bunu söyleyen devlet memuru KKTC vatandaşı. Hastaysan casinoda ne işin var nasıl olsa bu devlet enayi seni casino otururken maaşa bağlıyor.

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