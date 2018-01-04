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KTAMS grevi sona erdi

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KTAMS Sosyal Sigorta Lefkoşa Bölge Amirliği’nde başlattığı grevi sona erdirdi...

04 Ocak 2018 Perşembe 13:47
KTAMS grevi sona erdi
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği’nde dün sabah başlattığı grevi saat 11.30 itibariyle sona erdirdi.

Sendika Genel Sekreteri Güven Bengihan, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan istişare ve toplantılar neticesinde, müfettişlere yasaya aykırı olarak yaptırılan görevlerin sona erdirildiğini ve müfettişlere yasaya uygun görev ve sorumluluklarının verildiğini belirtti.

Bengihan, ayrıca müfettişlerin Lefkoşa Bölge Amirliği içinde yaşadıkları çalışma odası sorununun yeni bina yapılana kadar çözüldüğünü ifade etti.

KTAMS, greve, sosyal sigorta müfettişlerinin, veznedar veya memur olarak çalıştırıldığı, çalışma koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle gitmişti.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 13:48
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