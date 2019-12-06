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KTAMS: “Hükümet hayat pahalılığı ödeneğini anlamsızlaştırma niyetinde”

06 Aralık 2019 Cuma 16:19
KTAMS: “Hükümet hayat pahalılığı ödeneğini anlamsızlaştırma niyetinde”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ekim ve kasım ayları enflasyon oranlarını eleştirerek, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini anlamsızlaştırma niyetinde olduğunu savundu.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, kamu görevlilerinin, emeklilerin,  devletten sosyal yardım maaşı, engelli maaşı alanların,  enflasyon karşısında alım gücünün korunması adına Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin çok önemli bir hak olduğunu vurguladı.
Bengihan,  UBP-HP hükümeti kurulduktan sonra  ilk icraatının Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden % 2’lik kesinti yapmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Sendikal Platform’un kararlı duruşu ve  verilen  hukuki mücadelenin kazanılması ile amacına ulaşamayan hükümetin   ödemek zorunda kaldığı % 2’lik kesintiyi fazlasıyla geri almaya karar verdiği görülmektedir.  Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun  Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ndeki değişimleri ekim ayında -0.42, kasım ayında -0.47  olarak açıklaması bu düşüncemizin açık bir kanıtıdır.”
Bengihan, hayat pahalılığı oranının hesaplanmasında esas alınan  Tüketici Fiyatları Endeksi’nin  toplumun tüketim alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak güncellenmemesi  nedeniyle, açıklanan rakamların  gerçek hayat pahalılığı oranını yansıtmaktan çok uzak olduğunu ileri sürerek, “Sabit telefon ücretlerinde yapılan indirimin hayat pahalılığının eksi çıkmasında etkili olduğunu iddia etmek halkın aklı ile dalga geçmektir” dedi.
Bengihan, KTAMS’ın “UBP-HP hükümetinin  hayat pahalılığı ödeneği hakkını anlamsızlaştırma niyeti” karşısında çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünün korunması adına   her türlü mücadeleyi vereceğini ifade etti.

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KTAMSHaberKKTC
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