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KTAMS: "Kalkınma Bankası’nda iş barışı bozuldu"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
KTAMS: "Kalkınma Bankası’nda iş barışı bozuldu"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kalkınma Bankası’nda “adil olmayan uygulamalar ve mobbing” nedeniyle barışının bozulduğunu savundu.

Bengihan, taleplerinin; “bankanın teşkilat yasasının güncellenmesi için ivedilikle çalışma başlatılması ve çalışanlara uygulanan mobbing ve ayrımcılığa derhal son verilmesi” olduğunu belirterek, uyarılarının dikkate alınmaması halinde her türlü yasal eylem haklarını kullanacaklarını bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yatırımlara finansman sağlayarak ülke kalkınmasına katkı koymak gibi önemli bir misyonu olan Kalkınma Bankası’nda son zamanlarda yöneticilerden kaynaklanan büyük bir huzursuzluk yaşandığını savundu.

Bengihan şöyle devam etti:

“Sendikamızın örgütlü bulunduğu Kalkınma Bankasında adil olmayan uygulamalar ve mobbing nedeniyle iş barışı bozulmuştur.  Bu durum çalışanların verimliliğini olumsuz yönde etkilediği gibi bankadan hizmet alanlar açısından da mağduriyet yaşanmasına neden olmaktadır.

Kalkınma Bankası Teşkilat Yasası güncelliğini yitirmiş olup yetki karmaşası yaşanmasına ve hizmetlerin aksamasına yol açmaktadır.

Sendikamızın talebi bankanın teşkilat yasasının güncellenmesi için ivedilikle çalışma başlatılması ve çalışanlara uygulanan mobbing ve ayrımcılığa derhal son verilmesidir. Uyarılarımızın dikkate alınmaması halinde her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızı duyururuz.”

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KTAMSKalkınmaBarışıHaberKıbrısGündem
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