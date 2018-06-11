KTAMS: "Kamu Reformu Tasarısı 6 yıl önce hazırlanan tasarı"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, resmi gazetede yayımlanan Kamu Reformu Yasa Tasarısıyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.
“Tasarının teknik komiteden geçmesi gerektiğini söyledik ama hükümet eksik işlem yaptı. Bakanlar Kurulu’ndan geçerkenden Meclise gönderdi. Hükümet Demokrasi ve katılımcılıktan bahsediyor ama kamunun tümünü ilgilendiren böyle bir konuda katılımcı ve demokratik olmuyorlar”
Bengihan, Başbakanlıkta konuyla ilgili yapılan toplantıda, 26 Haziran’da Bakanlar Kurulu’ndan onaylanan tasarının teknik komitede görüşülmeye başlanması kararı alındığını söyleyerek, taslağın kendilerine de gönderileceğini belirtti.