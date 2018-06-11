KTAMS: "Kamu Reformu Tasarısı 6 yıl önce hazırlanan tasarı"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, resmi gazetede yayımlanan Kamu Reformu Yasa Tasarısıyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yasa tasarısının 131’inci maddesi gereği Bakanlar Kurulu’ndan onaylandıktan sonra teknik komiteye gönderilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadan meclise gönderildiğini söyleyen Bengihan, meclise gönderilen yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’nda onaylanan değil 6 yıl önce hazırlanan tasarı olduğunu kaydetti.

“Tasarının teknik komiteden geçmesi gerektiğini söyledik ama hükümet eksik işlem yaptı. Bakanlar Kurulu’ndan geçerkenden Meclise gönderdi. Hükümet Demokrasi ve katılımcılıktan bahsediyor ama kamunun tümünü ilgilendiren böyle bir konuda katılımcı ve demokratik olmuyorlar”

Bengihan, Başbakanlıkta konuyla ilgili yapılan toplantıda, 26 Haziran’da Bakanlar Kurulu’ndan onaylanan tasarının teknik komitede görüşülmeye başlanması kararı alındığını söyleyerek, taslağın kendilerine de gönderileceğini belirtti.