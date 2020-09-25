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KTAMS, KAMUDA ROTASYON TALEBİYLE ÜÇ DAİREDE İŞ BIRAKTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) kamuda rotasyon talebiyle başlattığı grevler devam ediyor. Sendika üyeleri, bugün Trafik Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki Tahsilat ve Gelirler Birimlerinde tam gün iş bırakacak.

25 Eylül 2020 Cuma 09:06
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KTAMS, KAMUDA ROTASYON TALEBİYLE ÜÇ DAİREDE İŞ BIRAKTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) kamuda rotasyon talebiyle başlattığı grevler devam ediyor. Sendika üyeleri, bugün Trafik Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki Tahsilat ve Gelirler Birimlerinde tam gün iş bırakacak.

KTAMS, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi pazartesi başlatmıştı.

Başbakanlık önünde dün eylem ve açıklama yapan sendika, bugün de Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki Tahsilat ve Gelirler Birimlerinde greve gidileceğini duyurmuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık önündeki açıklamasında bazı bakanlıklarda rotasyon çalışıldığını ama bazı yerlerde bunun yapılmadığını ifade etmiş, taleplerinin hizmetlerin aksamayacağı şekilde rotasyon uygulaması olduğunu söylemişti.

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