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KTAMS Madrid’de düzenlenen konferansa katıldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu’nun (EPSU) 25 Kasım’da İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlediği “Kamu İşyerlerinde Üçüncü Taraf Şiddetini ve Tacizi Engelleme Konusunda Sosyal Partnerlerin Rolü” konulu konferansına katıldığı bildirildi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:49
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KTAMS Madrid’de düzenlenen konferansa katıldı



KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, sendikayı KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Örgütlenme Sekreteri Çağın Oytaç’ın temsil ettiği konferansta, “İşyerlerinde Şiddet ve Tacizi Önlemede Toplu Pazarlığın Payı ile Kamuda İşle Alakalı Üçüncü Taraf Şiddeti ve Tacizinin AB Çapında Güncel Ölçek ve Verileri” paylaşıldı. Ayrıca işyerinde çalışanları şiddet ve tacizden korumak için neler yapılabileceği konularında görüş ve öneriler sunuldu.

KTAMS Başkanı Bengihan konferansta yaptığı konuşmada, gerek kamu işyerlerinde, gerekse hayatın her alanında her türlü şiddetin önlenmesi için her şeyden önce devletin eğitim politikalarını gözden geçirerek, çocuklara, eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi değerlerin öğretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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