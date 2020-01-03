KTAMS, Nakil Kurulu’nu Devre Dışı Bıraktığı Gerekçesiyle Sağlık Bakanı Pilli’yi Eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Nakil Kurulu’nu devre dışı bırakarak keyfi şekilde görevlendirmeler yaptığını iddia ettiği Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi eleştirdi ve “kamu yararı gözetilmeden yapılan keyfi nakillerin derhal iptal edilmesini” istedi.

Sendika, aksi taktirde her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, keyfi nakillerin personel arasında huzursuzluğa yol açtığını; sağlık hizmetlerinin de felç olmasına neden olacağı görüşünü belirtti.

Bengihan yazılı açıklamasında, sağlık kurumlarının siyasi emellere kurban edildiğini savunarak, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası altında çıkarılan Nakil Tüzüğü’nün kamu sağlık çalışanlarının nakil işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlediğini ancak bakan tarafından uygulanmadığını öne sürdü.

“Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslar Tüzüğü gereği oluşturulan ve nakil işlemlerini yürüten Nakil Kurulu’nu devre dışı bırakarak tamamen keyfi bir şekilde sağlık kurumları arasında görevlendirmeler yapmaktadır” diyen Bengihan, bu durumun çalışanlar arasında büyük huzursuzluk yaratırken sağlık hizmetlerinin felç olmasına yol açacağını ifade etti.

Bengihan, “hukuka aykırı bir şekilde, kamu yararı gözetilmeden yapılan keyfi nakil işlemlerinin derhal iptal edilmesini” talep ederek, “Aksi takdirde KTAMS’ın her türlü yasal eylem hakkını kullanacağı konusunda Sağlık Bakanı’nı uyarırız” ifadesine yer verdi.