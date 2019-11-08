Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

KTAMS, Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Gazimağusa Hastanesiyle ilgili anti-demokratik ve keyfi kararları bulunduğunu, bunların kabul edilemez olduğunu savunarak, hastanedeki başhekim görevlendirmesini protesto için Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

08 Kasım 2019 Cuma 12:43
KTAMS, Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu sabah Sağlık Bakanlığı önünde sendika yetkilileri ile birlikte basın açıklaması da yaptı.
Bengihan, Mağusa’da başhekim kadrosunun emeklilik nedeniyle boşalmasının ardından Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından görevlendirilen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekimi Dr. Nil Ergün’ün 25 Ocak tarihinden itibaren bu görevi sürdürdüğünü, fakat UBP-HP koalisyonunun kurulmasının ardından Sağlık Bakanı’nın buraya Başhekim Yardımcısı bir doktoru görevlendirdiğini belirtti.
KHK’nın yetkilerinin ihlal edildiğini söyleyen Bengihan, Bakan Pilli’nin yasaya uygunsuz hareket ettiğini, konuyu mahkemeye taşıyan Dr. Nil Ergün hakkında kendisini “sosyal medyada eleştirdiği” ve “görev yerine gitmediği” için soruşturma başlatıp görevden 3 ay uzaklaştırmak istediğini savundu.
Bengihan “İlaç ve Eczacılık Dairesi onca zarara uğratılmışken, milyon liralık ilaçlar çöpe giderken kimse hakkında soruşturma açılmıyor” diyerek, görevden uzaklaştırma şartlarının yasada açık olduğunu ve bunlara da uyulmadığını ileri sürdü.
Bakan Pilli’nin “bir ilk olarak” tarihe geçtiğini söyleyen Bengihan, gerek kendisi gerek Bakanlık bürokratlarıyla sendikanın bir araya geldiğini ve çalışma barışının yeniden tesis edilmesi için tüm mevcut münhallerin sınav açılarak tekrar doldurulması gerektiğini bildirdiklerini söyledi.
Bengihan, şu an tüm hastanelerin vekaleten yönetildiğini, Mağusa hastanesinde de sözlü mülakat yapılmadığını ve şu anki mevcut durum nedeniyle Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekimliğinin de boş olduğunu hatırlattı.
Anti-demokratik ve keyfi uygulamalara geçmişte de göz yummadıklarını, gelecekte de yummayacaklarını söyleyen Bengihan, boşalan mevkilerin fırsat eşitliği ve yasalar çerçevesinde doldurulması ve keyfi uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu.
Konuşmanın ardından Bakanlığın kapısına siyah çelenk bırakılarak eyleme son verildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KTAMSSağlık Bakanlığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onurhan: Keşif bedeli belirleyip, ihaleye çıkmak yasal zorunluluk
Onurhan: Keşif bedeli belirleyip, ihaleye çıkmak yasal zorunluluk
Berova, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu
Berova, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu
Tokatlıoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi Kıbrıs Türkü’nün kaderini belirleyecek
Tokatlıoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi Kıbrıs Türkü’nün kaderini belirleyecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim