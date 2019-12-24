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KTAMS “Sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” konulu seminer düzenledi

24 Aralık 2019 Salı 21:26
KTAMS “Sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” konulu seminer düzenledi

Kıbrıs Türk  Amme Memurları Sendikası bugün Prof. Dr. Emete Biran Mertan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” konulu seminer düzenledi.

KTAMS’dan yapılan açıklamaya göre, KTAMS üyelerinin katıldığı seminerde açılış konuşmasını KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptı.

Güven Bengihan; KTAMS’ın ülkenin ve tüm çalışanların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için mücadele ederken ayni zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle eğitim çalışmalarına da büyük önem verdiğini vurguladı.

Bengihan; “Tüm kurumlarımızı, örgütlerimizi yani geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın fiziken ve ruhen sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için ilk iletişime girdikleri ebeveynleri ile olan ilişkileri büyük önem taşımaktadır.Sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir sendika olarak bu konuda farkındalık yaratma adına gerçekleştirdiğimiz seminerimizin amacına ulaşmasını dileriz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Emete Biran Mertan “Sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

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