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KTAMS Şehir Planlama Dairesi Önünde Basın Açıklaması Yaparak Sorunlara Dikkat Çekti

“Dikkat, Şehir Planlama Dairesi’nde asbest var!”

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:40
KTAMS Şehir Planlama Dairesi Önünde Basın Açıklaması Yaparak Sorunlara Dikkat Çekti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi önünde basın açıklaması yaparak, dairede temizlik ve hijyen koşularından yoksun, sağlıksız koşullarda ve özellikle asbestli tavan altında hizmet verildiğine, vatandaşların da bu koşullarda hizmet aldığına dikkat çekti.

KTAMS, sorunların çözümü yönünde gerekli adımların atılmaması halinde her türlü yasal hakkın kullanılacağı uyarısında bulundu.

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“Dikkat, Şehir Planlama Dairesi Binasında Asbest Var!” pankartı önünde saat 10:00’da basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asbestli çatı, uygunsuz fiziki ve hijyen koşullar yanında dairede araç ve personel eksikliği de olduğunu, dairede temizlikçi dahi bulunmadığını savundu.

İlgili Bakanlık ile yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak istediklerini kaydeden Bengihan, “yerleşme yerlerinin kurulup gelişmesi, halkın sağlık koşullarına uygun konutlara kavuşması, doğal ve insan yapısı, çevrenin korunması, geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi” yönünde hizmet veren daire personelinin, sağlıksız koşullarda çalışmasının bir ironi olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili olarak defalarca ilgililerle görüştüklerini, İçişleri Bakanlığı’yla Daire’nin Lefkoşa Şubesi için yeni bina yapılacağına dair protokol de imzalandığını anlatan Bengihan, protokolün imzalanmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen gerekli adımların atılmadığını dile getirdi.

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KTAMSŞehir Planlama DairesiBasın AçıklamasıHaberGündemKıbrıs
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