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KTAMS tam gün grev yapıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün tam gün grev yapıyor.

09 Ekim 2018 Salı 09:44
KTAMS tam gün grev yapıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, hayat pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılması talebiyle, bugün tam gün grev yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’ın grev ve eylem kararına göre, bugün saat 09.00’da tüm üyeler Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Lokalinde toplanacak ve saat 10.00’da Meclise yürüyüşe geçecek. Meclis önünde basın açıklaması okunarak KTAMS’ın taleplerini içeren yasa önerisi, hükümet ve ana muhalefet temsilcilerine verilecek.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’dan yapılan açıklamada, halk da eyleme katılmaya çağrıldı.Gümrük Çalışanları Sendikası da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın grev ve eyleme destek belirtti. Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı yazılı açıklamada, “KTAMS’ın yapacağı tam gün eyleme ve Meclis önündeki mitinge kurullarımızla, Güç-Sen olarak destek vereceğimizi bildiririz” dedi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
KTAMSGrevHayat PahalılığıEkonomiKrizGündemKıbrıs
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nnnn 2018-10-09 11:17:02

''hayat pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılması talebiyle''.... HEM DE KRİZ süresince diye üstüne basmışlar... yuhhhhh.....

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