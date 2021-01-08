Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
19'u yerel 25 pozitif vaka
Kapat

KTAMS'tan Pilli ve Kayral'a eleştiri!

KTAMS ve KAMU-İŞ Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servis önünde toplanarak sağlık sistemindeki sıkıntıları eleştirdi.

08 Ocak 2021 Cuma 11:33
881 Okunma
KTAMS'tan Pilli ve Kayral'a eleştiri!

KTAMS ve KAMU-İŞ Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servis önünde, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

Bengihan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Ambulansların siren seslerinden rahatsız olanlar varmış…”

Ülkemizde pandemi sürecinin devam etmesi ve yerel bulaşların da artmasıyla kamu sağlık çalışanlarına olan eksiklik noktasındaki ihtiyaçlarımız bir o kadar daha öne plana çıkmaktadır.

Çünkü personel eksikliği noktasında çalışanlar var gücü ile çalışmakta, hatta 112 Acil’de çalışanlar 36 saat görevinin başında kalarak halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için büyük fedakarlıklar göstermektedirler.

 Buradaki amaç kamu yararı, halk sağlığıdır.

Ancak geçen gün bir televizyon programında Sayın Bakanın gazeteci arkadaşlarla yaptığı bir mülakatta, bir gazetecinin siren seslerinden rahatsız olduğunu belirtmesi ve Sayın Bakanın da onu destekler gibi ‘doğrudur bir rahatsızlık vardır’ gibi ona destek çıkması özelde 112’de çalışan bu arkadaşları genelde de toplumu derinden üzmüştür.

Bu insanlar bunu hak etmemiştir.

“Siren sesleri susmaz, susturulamaz”

112 Servisi çalışanları ambulans hasta almaya gittiğinde orada hayatta kalma savaşı veren insanların olduğu bilinci ile ve bu duyarlılıkla hareket ederek sirenlerini açıyor. Ambulanslar yolun açılması, kendilerine öncülük verilmesi ve olası bir trafik kazasının önüne geçmek için bunu yapıyorlar.

Onlar can kurtarabilmenin gailesi içindedirler.

Ancak birileri siren sesinden rahatsız oluyormuş

Dünyanın hiçbir yerinde ambulansların siren sesleri susmaz, bizim ülkemizde de susmayacak.

Önemli olan siren seslerine ihtiyaç duyulmamasını sağlamaktır.

Çalışanların sonuna kadar yanındayız. Bu insanlar bunu hak etmedi.

Hemşire istihdamları konusu… KHK ve Pilli'ye eleştiri…

Sayın Ali Pilli 30 Aralık’ta KHK Başkanı Kamil Kayral ile bir görüşme yaptı. Gündem hemşire alımlarıydı.

Daha önceki hemşire alımları partizanca istihdam yapmak adına pandemi bahane gösterilerek iptal edilmişti. Bu bir plandı.

KHK’da bu konuda eksik ve hatalı davranmıştır.

Sınavları iptal ederek, Sağlık Bakanı’nın ekmeğine yağ ve bal sürdü.

Buyur sen yap dedi.

Geçici Memur adı altında hemşire istihdam etmeniz hem Anayasaya hem de Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na aykırıdır.

Onlar yasalara uymamaya alışkın.

Sağlık koşulları oluşturarak bu sınavlar yapılmalı ve istihdamlar kurallar çerçevesinde yapılmalı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İlk hangi aşı gelirse ondan olacağım”
“İlk hangi aşı gelirse ondan olacağım”
Turizm sektörü çalışanları ekmek istiyor, AŞ istiyor !
Turizm sektörü çalışanları ekmek istiyor, AŞ istiyor !
Hür-İş'ten Asgari Ücret Tepkisi
Hür-İş'ten Asgari Ücret Tepkisi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim