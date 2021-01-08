KTAMS'tan Pilli ve Kayral'a eleştiri!

KTAMS ve KAMU-İŞ Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servis önünde, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

Bengihan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Ambulansların siren seslerinden rahatsız olanlar varmış…”

Ülkemizde pandemi sürecinin devam etmesi ve yerel bulaşların da artmasıyla kamu sağlık çalışanlarına olan eksiklik noktasındaki ihtiyaçlarımız bir o kadar daha öne plana çıkmaktadır.

Çünkü personel eksikliği noktasında çalışanlar var gücü ile çalışmakta, hatta 112 Acil’de çalışanlar 36 saat görevinin başında kalarak halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için büyük fedakarlıklar göstermektedirler.

Buradaki amaç kamu yararı, halk sağlığıdır.

Ancak geçen gün bir televizyon programında Sayın Bakanın gazeteci arkadaşlarla yaptığı bir mülakatta, bir gazetecinin siren seslerinden rahatsız olduğunu belirtmesi ve Sayın Bakanın da onu destekler gibi ‘doğrudur bir rahatsızlık vardır’ gibi ona destek çıkması özelde 112’de çalışan bu arkadaşları genelde de toplumu derinden üzmüştür.

Bu insanlar bunu hak etmemiştir.

“Siren sesleri susmaz, susturulamaz”

112 Servisi çalışanları ambulans hasta almaya gittiğinde orada hayatta kalma savaşı veren insanların olduğu bilinci ile ve bu duyarlılıkla hareket ederek sirenlerini açıyor. Ambulanslar yolun açılması, kendilerine öncülük verilmesi ve olası bir trafik kazasının önüne geçmek için bunu yapıyorlar.

Onlar can kurtarabilmenin gailesi içindedirler.

Ancak birileri siren sesinden rahatsız oluyormuş

Dünyanın hiçbir yerinde ambulansların siren sesleri susmaz, bizim ülkemizde de susmayacak.

Önemli olan siren seslerine ihtiyaç duyulmamasını sağlamaktır.

Çalışanların sonuna kadar yanındayız. Bu insanlar bunu hak etmedi.

Hemşire istihdamları konusu… KHK ve Pilli'ye eleştiri…

Sayın Ali Pilli 30 Aralık’ta KHK Başkanı Kamil Kayral ile bir görüşme yaptı. Gündem hemşire alımlarıydı.

Daha önceki hemşire alımları partizanca istihdam yapmak adına pandemi bahane gösterilerek iptal edilmişti. Bu bir plandı.

KHK’da bu konuda eksik ve hatalı davranmıştır.

Sınavları iptal ederek, Sağlık Bakanı’nın ekmeğine yağ ve bal sürdü.

Buyur sen yap dedi.

Geçici Memur adı altında hemşire istihdam etmeniz hem Anayasaya hem de Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na aykırıdır.

Onlar yasalara uymamaya alışkın.

Sağlık koşulları oluşturarak bu sınavlar yapılmalı ve istihdamlar kurallar çerçevesinde yapılmalı.