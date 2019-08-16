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KTAMS Tiyatroya Sansürü Eleştirdi

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) Tiyatro sanatçısı ve Yönetmeni Yaşar Ersoy’un Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları adına yöneteceği oyunun içeriğinin “sakıncalı” bulunup oynatılmasının engellenmesini eleştirdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:54
KTAMS Tiyatroya Sansürü Eleştirdi

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşar Ersoy’un sahneye koymaya hazırlandığı oyunun sakıncalı bulunup sansürlenmesi, 21’nci yüzyılda hala nasıl bir zihniyetle yönetildiğimizin en bariz örneğidir” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun değerlerinin yok edilmek istediğini savunan Bengihan, “Demokrasinin en önemli göstergelerinden biri olan özgür sanat anlayışını hazmedemeyen bu yasakçı zihniyetin Kıbrıs Türk toplumunu götürmek istediği nokta her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. TC Hükümeti ile imzalanan protokolde  de kendini gösteren bu zihniyet Kıbrıs Türk toplumunun tüm değerlerini yok etmek görevi üstlenmiştir. Sanattan ve sanatçıdan korkan, yasaklarla susturmaya çalışan bu çağdışı kalmış anlayışı şiddetle kınıyoruz” dedi. 

SENDİKANIN SALONU KULLANILABİLİR

Kıbrıs Türkünün “özgürlük ve kültürünü yok etmek isteyen zihniyete” birlikte mücadele çağrısı yapan Bengihan, içeriği sakıncalı bulunan “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sahnelenmesi için Sendika’nın tiyatro salonunun kullanılabileceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
KTAMSTiyatro
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