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KTAMS, TRAFİK DAİRESİ’NDEKİ GREVİNİ ASKIYA ALDI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Trafik Dairesi’nde 22 Eylül Salı gününden beri sürdürdüğü grevi, askıya aldığını açıkladı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 18:41
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KTAMS, TRAFİK DAİRESİ’NDEKİ GREVİNİ ASKIYA ALDI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Trafik Dairesi’nde 22 Eylül Salı gününden beri sürdürdüğü grevi, askıya aldığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Covid-19 bulaşının daha fazla yayılmaması için tüm çalışanların rotasyonla görev yapması taleplerine hükümetin olumlu veya olumsuz yanıt vermemesi ve bakanlıklarda farklı farklı uygulamalar olmasına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları grevi, halkın daha fazla mağdur olmaması için askıya aldıklarını bildirdi.

Bengihan TAK’a yaptığı açıklamada, seçim telaşındaki hükümetin halkın sağlığı ve ekonomik sorunlarla ilgili gailesi olmadığını savunarak hükümeti eleştirdi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bugün Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimindeki bir görevliyi Gelir ve Vergi Dairesi’ne aktardığını kaydeden Bengihan, “Bu, yangına benzin dökmektir. Personel sıkıntısı yaşanan bir yerdeki personel başka bir daireye aktarmak, bu dairede grev yaptığımız için cezalandırma amaçlıdır. Sayın Amcaoğlu, bilinçli olarak sendikamızı kışkır

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