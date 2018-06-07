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KTAMS üyelerine seminer

KTAMS üyelerine yönelik “Neden Eşit Olamıyoruz?” konulu seminer düzenledi...

07 Haziran 2018 Perşembe 17:54
KTAMS üyelerine seminer

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KTAMS), üyelerine yönelik, Prof. Dr. E. Biran Mertan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Neden Eşit Olamıyoruz?” konulu seminer düzenledi.

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, seminerin açılış konuşmasını yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan; sendika olarak toplumsal cinsiyet eşitliği sekreterliği oluşturarak, bu konuda toplumu ve üyelerini bilinçlendirmek adına her türlü adımı atmaya hazır olduklarını ve bu seminerin de bir başlangıç olduğunu söyledi.

 Bengihan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ülkemizdeki mevcut durumu da değerlendirdi.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. E. Biran Mertan sunumunu gerçekleştirdi.

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