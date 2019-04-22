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KTAMS Ve KAMU-İŞ TAK’ta 2 Saatlik Uyarı Grevi Yapıyor

22 Nisan 2019 Pazartesi 09:51
KTAMS Ve KAMU-İŞ TAK’ta 2 Saatlik Uyarı Grevi Yapıyor
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KTAMS ve Kamu-İş; Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) çalışanlarının Meclis Genel Kurulu’ndaki görevleri esnasında yaşamış oldukları sorunlara karşı, TAK’ta 2 saatlik uyarı grevi yapıyor.
Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 10:00 – 12:00 saatleri arasında TAK’ta grev uygulanacağını, saat 11:00’de ise Meclis önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

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Son Güncelleme: 22.04.2019 09:56
Anahtar Kelimeler:
KTAMS
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