KTAMS Ve KAMU-İŞ TAK’ta 2 Saatlik Uyarı Grevi Yapıyor
22 Nisan 2019 Pazartesi 09:51
KTAMS ve Kamu-İş; Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) çalışanlarının Meclis Genel Kurulu’ndaki görevleri esnasında yaşamış oldukları sorunlara karşı, TAK’ta 2 saatlik uyarı grevi yapıyor.
Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 10:00 – 12:00 saatleri arasında TAK’ta grev uygulanacağını, saat 11:00’de ise Meclis önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.
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