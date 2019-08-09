KTAMS ve KAMU-SEN’den İçişleri Bakanlığı’na çağrı!

175 kişilik cezaevinde 555 kişi bulunduğunu ifade eden söyleyen sendika başkanları, yasaya göre 283 olması gerek gardiyan sayısının 223 olduğunu, bu nedenle gardiyanların mesai saatinin iki katı fazla ve Anayasaya aykırı şekilde çalıştırıldığını savundu.

Gardiyanların haziran ve temmuz ayı ek mesai ücretlerini de alamadığını belirten sendika başkanları, personel eksikliğine ve cezaevindeki olumsuz koşullarına rağmen gardiyanların özveriyle çalıştığını belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı’nı Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlara duyarsız kalmakla suçladı.

Uyarılarına ve işbirliği çağrılarına olumlu yanıt almadıklarını belirten Bengihan, “Kapının önüne çıkmamızı bekliyorlar. Sanki bir lütuf verecekler. Biz hakkımızı istiyoruz ve bu son uyarımızdır” dedi.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, ise açıklamalarının bir uyarı niteliğinde olduğunu kaydederek, ‘Ben yaparım olur’ mantığı ile bu iş yürümez. Bakanlıklar arasındaki uyum sorunu çalışanları değil, sizi bağlar biz bu insanların arkasındayız ve angarya çalıştırmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Atan, diyalog yolunun her zaman açık olduğunu ama karşı taraftan benzer bir niyet göremediklerini belirterek, “Sorunun daha da büyüyeceği konusunda bir izlenim yaratıyorlar. Ya bu insanlara hakları olanı vereceksiniz, ya da bu koltukta oturmayacaksınız” ifadelerine yer verdi.

(BRT/TAK)