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KTAMS Yarın Şehir Planlama Dairesi’nde Basın Açıklaması Yapacak

“Bina kullanılamaz halde, çatısı asbest ve insan sağlığına çok zararlı”

29 Ocak 2019 Salı 13:04
KTAMS Yarın Şehir Planlama Dairesi’nde Basın Açıklaması Yapacak

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Şehir Planlama Dairesi’nin yeni bina ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla yarın daire önünde basın açıklaması yapacak.

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Sendikanın basın açıklaması, binasının kullanılamaz hale geldiğini ve çatısının da asbest olması nedeniyle insan sağlığına çok zararlı olduğunu belirttiği Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi önünde saat 10.00’da yer alacak.

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi binasıyla ilgili sıkıntıların defalarca ilgili bakanlığa iletildiği ve yeni bir bina yapılmasıyla için protokol da imzaladığı ancak geçmiş hükümetlerin de mevcut hükümetin de herhangi bir adım atmadığı bildirildi.

Açıklamada, yarınki eylemin, insan sağlığıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle konunun önemine dikkat çekmek ve yetkilileri bir kez daha uyarmak için yapılacağı kaydedildi.

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KTAMSŞehir Planlama DairesiBasın AçıklamasıHaberGündemKıbrıs
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