KTAMS: “Yeni belirlenen asgari ücret kesinlikle kabul edilemez bir rakamdır”

KTAMS, Asgari Ücret Komisyonu’nun belirlediği 2019 yılının yeni asgari ücretinin; döviz kurları ve hayat pahalılığında meydana gelen artışlar dikkate alındığında “çalışanların insanca bir yaşam sürdürebilmesi için kesinlikle kabul edilemez bir rakam olduğunu” savundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, asgari ücret belirlenirken çalışanın eline geçen ücret yanında kendisi ve ailesi için insanca bir yaşam hedefinin gözetilmesi gerektiğini belirterek, çalışanın eline geçecek olan 2 bin 740 TL’lik net asgari ücretin bu hedefi karşılamaktan çok uzak olduğunu kaydetti.

Asgari ücretin ve en düşük Sosyal Sigorta emekli maaşının milletvekili maaşına gelen artıştan daha düşük olmasının, maaşlı kesimler arasındaki uçurumun giderek büyümekte olduğunu ve gelir adaletsizliğinin arttığını gösterdiğini ifade eden Bengihan, şunları dile getirdi:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonunda esas temsil edilmesi gereken asgari ücretle çalışanlar, yani özel sektör çalışanları temsil edilmemektedir. Komisyonun yapısının değiştirilip asgari ücretlinin temsiliyetini sağlayacak yasal düzenleme ve asgari ücret hesaplaması için kullanılan kriterler günün koşullarına göre yeniden belirlenmelidir.”