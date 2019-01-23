KTAMS: “Yeni belirlenen asgari ücret kesinlikle kabul edilemez bir rakamdır”

KTAMS, Asgari Ücret Komisyonu’nun belirlediği 2019 yılının yeni asgari ücretinin; döviz kurları ve hayat pahalılığında meydana gelen artışlar dikkate alındığında “çalışanların insanca bir yaşam sürdürebilmesi için kesinlikle kabul edilemez bir rakam olduğunu” savundu.
Asgari ücretin ve en düşük Sosyal Sigorta emekli maaşının milletvekili maaşına gelen artıştan daha düşük olmasının, maaşlı kesimler arasındaki uçurumun giderek büyümekte olduğunu ve gelir adaletsizliğinin arttığını gösterdiğini ifade eden Bengihan, şunları dile getirdi:
“Asgari Ücret Tespit Komisyonunda esas temsil edilmesi gereken asgari ücretle çalışanlar, yani özel sektör çalışanları temsil edilmemektedir. Komisyonun yapısının değiştirilip asgari ücretlinin temsiliyetini sağlayacak yasal düzenleme ve asgari ücret hesaplaması için kullanılan kriterler günün koşullarına göre yeniden belirlenmelidir.”