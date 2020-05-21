KTAMS YİM'e başvurdu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hemşirelerin görevlendirme ve nakillerinin iptal edilerek, kriterlere uygun yapılması talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) dava dosyaladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın da eşlik ettiği sendika avukatı Yusuf Kahyalar, davayı Yüksek Mahkeme Mukayyitliği'ne dosyaladı.

Bengihan, mahkemelerde basına yaptığı açıklamada, hemşirelerin moral ve motivasyona en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Nakil Kurulu’nu çalıştırmadan, hukuk dışı, adaletsizce ve çalışma barışını bozarak keyfi bir şekilde nakil ve tayinler yaptığını söyledi.

Bu görevlendirme ve nakillerin iptal edilmesi ve kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması talebiyle bugün Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını ifade eden Bengihan, hemşireler arasında adaletsizlik yaratan ve hukuk dışı, keyfi ve partizanca yapıldığını iddia ettiği nakilleri engellemek için bu yola gittiklerini kaydetti.

Ocak ayından beri bu konuda bakanlığı uyardıklarını, açıklama ve görüşmeler yaptıklarını anlatan Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’yla yapılan yazışmaları okudu. Bengihan, nakillerin yasalara göre yapılması gerekirken Bakan Pilli'nin hemşireler arasında adaletsizlik, huzursuzluk yaratarak çalışma barışını bozduğunu ve hukuk dışı nakillere devam ettiğini savundu.

Bengihan, sendika olarak kamu yararını gözeterek, çalışanların hakkaniyet, adalet içinde görevlerini yerine getirmelerini istediklerini söyledi.

AVUKAT KAHYALAR: “ARA EMRİ BAŞVURUSU DA YAPACAĞIZ”

Sendika avukatı Kahyalar da, yasa ve tüzüklerle ilgili bilgi vererek buna uyulması gerektiğini ancak yasa ve tüzüğe aykırı işlem yapıldığını söyledi.

Kahyalar, bugün de bunların iptali için dava dosyaladıklarını, ayrıca yürütmenin durdurulması için de ara emri başvuru yapacaklarını kaydetti.