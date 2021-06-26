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KTAMS Yönetim ve Onur Kurulu'nu belirledi

KTAMS, 37. Olağan Genel Kurulu'nu tamamladı. Yapılan seçimle Yönetim ve Onur Kurulları belirlendi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 20:15
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KTAMS Yönetim ve Onur Kurulu'nu belirledi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 37. Olağan Genel Kurul’unu tamamladı. Yapılan seçimle Yönetim ve Onur Kurulları belirlendi.

Seçim sonuçlarına göre şu isimler yönetim ve onur kurulunda yer aldı;

Yönetim Kurulu:

Güven Bengihan, Serman Yiğit, Gökhan Tozan, Mehmet Oytam, Muzaffer Sevim, Emete Taşkan, Çağın Oytaç, Şaziye Şaban, Ülfet Kral, Firdevs Bladanlı, Ebru Şerebet, Altay Alaminyolu, Didem Bülbülcü Aliusta, Asım Kamacı, M.Salih Tabur, Osman Özkoraltay, Onay Hacıküçük, Hüseyin Kocadal, Mustafa Yaşlı, Fırat Başpınar, Cemal Tunçbel, Osman Onbaşı, Özge Asker Özel, Engin Kürşat, Ahmet Nizam, Umut Kınaoğlu, Gürçağ Özgürer, Filiz Seyis, Serkan İlkin, Asya Derya Erensoy.

Onur Kurulu:

Ahmet Kaptan, Filiz Tayfun, Ahmet C. Musaoğulları, İbrahim Solmazcan, İsmail Aliusta.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
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