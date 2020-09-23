Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
3 buçuk yıl hapis cezası
3 buçuk yıl hapis cezası
Motor kazasında karar açıklandı
Motor kazasında karar açıklandı

KTAMS’ın Trafik Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi sürüyor

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde rotasyon usulü çalışmaya geçilmesinin ardından KTAMS’ın eylemi iki dairede sürüyor... KTAMS’ın söz konusu iki daire için de talebi aynı; rotasyon usulü çalışma...

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:35
677 Okunma
KTAMS’ın Trafik Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi sürüyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “rotasyon üsulü çalışma” önerisine Bakanlar Kurulu’ndan yazılı olarak resmi bir yanıt almadıkları gerekçesiyle Trafik Dairesi ile  Şehir Planlama Dairesi'ndeki grevi devam ediyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki grev ise bugünden itibaren  rotasyon çalışma usulüne geçildiği için kaldırıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan  ülkenin tekrardan tamamen kapanma durumuna gelmemesi için doğru zamanda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmiş, “Hükümet bu konuda büyük bir umursuzluk ve ciddiyetsizlik gösteriyor” eleştirisinde bulunmuştu.

Bengihan, Covid-19 bulaşının artması durumunda tüm kurumların kapatılması olasılığına karşı Hükümete yaptıkları “tüm çalışanların rotasyon usulü ile çalışması” önerisine sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yanıt geldiğini de kaydetmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Arkın: Artık ekonomiye 700 milyon dolar katkı sağlayan bir sektör yok
Ahmet Arkın: Artık ekonomiye 700 milyon dolar katkı sağlayan bir sektör yok
Mağusa’da bugün 6 saat elektrik kesintisi
Mağusa’da bugün 6 saat elektrik kesintisi
Özersay’dan Rum Dışişleri Bakanına yanıt
Özersay’dan Rum Dışişleri Bakanına yanıt
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim