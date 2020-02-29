Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

KTAMS,sınır kapılarınının bazılarının kapatılması kararının doğru olmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleyici ve koruyucu tedbirleri almak yerine, ayrımcılığı/şövenizmi yükselten davranışlarla sınır kapılarınının bazılarının kapatılması kararının doğru olmadığını kaydetti.

29 Şubat 2020 Cumartesi 15:11
130 Okunma
KTAMS,sınır kapılarınının bazılarının kapatılması kararının doğru olmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleyici ve koruyucu tedbirleri almak yerine, ayrımcılığı/şövenizmi yükselten davranışlarla sınır kapılarınının bazılarının kapatılması kararının doğru olmadığını kaydetti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in tek taraflı olarak sınır kapılarının bazılarını kapatmasını protesto ettiklerini bildirdi.

Maviş açıklamasında “Limasol’daki festivale binlerce insanın katılacak olması ve bu noktada bir önlem açıklamamış olması Kıbrıs Rum Liderliğinin samimi olmadığının bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

Maviş, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların geliştirdiği ekonomik ilişkilerden rahatsız olan Kıbrıs Rum liderliğinin, Koronavirüs salgının bahane ederek AB vatandaşlarının seyahat özgürlüğü ve temel insan haklarını sınırlandırma kararının siyasi ve ekonomik olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Rum liderliğinin bu kararının siyaseten Türkiye’ye bir cevap olsa da, toplumlararası ilişkilere ve çözüm sürecine zarar vermeye dönük olduğunu dile getiren Maviş, “Kıbrıslıların” gerek yeni kapıların açılması, gerekse seyahat özgürlüğü ve ekonomik/kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için verdiği ortak mücadelenin, Kıbrıs Rum liderliğinin samimi olmayan “önlem” adı altında bertaraf edilemeyeceğini ifade etti.

Maviş şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez. Doğru olan tüm kapılarda işbirliği içerisinde ortak önlemler almaktır. Kıbrıs Rum Liderliği’ni yanlıştan dönmeye çağırır, tüm Kıbrıslıları kapıları geçici kapatmaya veya sürekli kapatmaya fırsat kollayan bu anlayışa karşı koymaya çağırır, şövenizmin barikatlarını yıkan tüm Kıbrıslıları selâmlarız.

Hatırlatırız ki adamızda koronavirüsle ilgili kararlar İki Toplumlu Sağlık Komitesi işbirliğinde, iyi niyet ve toplumlararsı eşit ilişkiler çerçevesinde alınması durumunda etkili olacaktır. 

Bölünmeyi kalıcılaştırmaya değil, sınırları kaldırmaya emek vermeye devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
KTAMSSınır KapılarıEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2020-02-29 15:50:08

Ya virüs falan hikaye istemiyorlar bizi angurgacıklar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
1 kişi karantinaya alındı
1 kişi karantinaya alındı
Yağmur devam edecek mi?
Yağmur devam edecek mi?
Kayıp kızlar ailelerine teslim edildi
Kayıp kızlar ailelerine teslim edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim