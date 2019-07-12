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KTAMS’tan asgari ücret eleştirisi

12 Temmuz 2019 Cuma 11:49
KTAMS’tan asgari ücret eleştirisi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), yaptığı çalışma neticesine, asgari ücreti, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcama tutarının altında bulduğunu açıkladı.

Sendika Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcama tutarının (açlık sınırının) 3 bin 167 TL olduğunu; yürürlükte olan net asgari ücretin ise 2 bin 740 TL olduğunu belirtti.

Sendika tarafından yapılan çalışma ile ilgili olarak Bengihan, KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamaları alındığında 4 kişilik bir aile için 30 Haziran itibariyle açlık sınırının 3 bin 167 TL hesaplandığını kaydetti. Bengihan, yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 27 TL, aylık 811 TL, yetişkin bir erkek için günlük 28 TL,  aylık 846 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 29 TL, aylık 899,40 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 20 TL, aylık 609 TL hesaplandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretKTAMS
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vatanperver 2019-07-12 14:13:28

GUNAYDIN. Simdi mi uyandiniz.Namusuyla para kazananlarin cogu evine ET alamayacak duruma gelmistir. Bugun KKTC de asgari ucretin en asagi 5000 TL civarinda olmasi gerek.Insanlar gecinemiyor,bunlari gormuyormusunuz.

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Vatandaş 2019-07-12 17:35:23

İyi güzel araştırma yapılmış da nerde bunun ev kirasi, elektriği,suyu, tüpü..vs

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