KTAMS’tan, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda Grev Uyarısı

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamızın ve çalışanların göstermiş olduğu iyi niyete ve işbirliği çağrısına rağmen Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu bankada yaşanan sorunların çözümü ve çalışma barışının sağlanması adına alınması gereken kararları almadığı gibi yönetmeliğe aykırı uygulamalar da yapmaktadır. Banka Yönetim Kurulunun sorunların çözümü yönünde gerekli adımları atmaması halinde sendika olarak grev dahil her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı duyururuz” ifadelerine yer verdi.