KTAMS’tan yaz saatine karşı birlik çağrısı

Duygu Alan

Hükümetin yaz saati uygulamasının devamı konusundaki ısrarına tepkiler her geçen gün artıyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, yaz saati uygulamasının devamının kaosa neden olacağını belirterek hükümetin uygulamanın devamı konusundaki ısrarına karşı Sendikal Platform ile ortak hareket etme kararı aldıklarını açıkladı. Bengihan, halkı bu mücadeleye meydanlarda destek olmaya çağırdı.

Güven Bengihan, “Hükümetin iradeden yoksun, basiretsizce almış olduğu bu karar, tamamen AK Parti hükümetine şirin görünmek adına attığı bir adımdır” dedi.

Bengihan, “Biz özelde KTAMS, genelde Sendikal Platform, yapılan dayatmalara karşı ortak hareket etme kararı aldık. Bu karara karşı bu mücadelede daha geniş tabanlarda yayılmamız önemli. Toplumun tüm kesimlerini yanımıza alarak bu dayatmalara karşı daha güçlü bir muhalefet yapmak için bir hareket planı belirledik. Bununla ilgili 20 Eylül Çarşamba günü, saat 11.30’da KTAMS Lokali’nde ortak bir basın açıklaması yapacağız. Ülkemize karşı dayatılan bu paketlere ve bu paketlere boyun eğen iradesiz hükümete karşı bir toplumsal varoluş mücadelesi başlatacağız. Bu mücadelede de yanımıza ne kadar taban alırsak o kadar daha güçlü olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Hükümet ders almadı”

Güven Bengihan, mücadelelerinin hükümetin yaz saati uygulamasında kalma ısrarına karşı olduğunu ifade etti.

“Biz bu ısrarı asla kabul etmiyoruz” diyen Bengihan, “Geçen sene yaşanan acı olaydan sonra hükümetin ders çıkaracağını bekliyorduk, çıkarmadı. Her ülkenin kendisine has yapısı ve coğrafi konumu vardır. Bizim ülkemizin yollar bakımından da altyapı olarak eksiklikleri vardır. Aydınlatma da yeterli düzeyde değildir. Bu konuda hiçbir iyileştirme yapmadan ve kendi ülkemizin coğrafi durumunu düşünmeden saatler konusunda ısrarcı olunması konusunu asla kabul etmiyoruz ve saat uygulamasına tepki koyuyoruz” diye konuştu.

“Dayatmalara boyun eğmeyeceğiz eğene tepki koyacağız”

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, “Şuan ülkemizde yaşanılan ve yaşanılmasına neden olacak olanın adı dayatmalardır” diyerek bu dayatmaların saat uygulaması, eğitim sistemi ve vatandaşlıklar olduğunu dile getirdi. Bengihan, “Bu yaz saati uygulaması bir dayatmadır. Bir diğer dayatma da eğitim sistemidir. Eğitim sisteminde ilerici, laik, demokratik eğitim sisteminden uzak, bir eğitim sistemine doğru gidilmesi planlanmaktadır. Bir diğer dayatma ise gollifa gibi dağıtılan vatandaşlıklardır. Bu dayatmalara karşı toplum olarak tepki koymalı, sesimizi duyurmalıyız. Dayatmalara boyun eğmemeliyiz ve bu dayatmalara boyun eğen hükümete de gereken tepkiyi göstermeliyiz. Bu tepkiyi de sosyal medyada veya evlerimizde, kahve köşelerinde değil, meydanlarda ortaya koymalıyız. Ancak bu şekilde tepkilerimiz yerine ulaşır” diye konuştu.