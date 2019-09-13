KTBTB Derneği 22.Balkan Tıp Günleri toplantısına katılımcıları engelleme girişimlerini eleştirdi

Berova yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği üyesi iki ülke ve antik Yunan medeniyetinin mirasçısı olduğunu iddia eden bir topluluğun bağnaz ve bilimsel özgürlükleri yok edici; baskıcı bir yaklaşım sergilemesinin, kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Atina ve Bükreş’teki Güney Kıbrıs Elçilikleri, Kıbrıs Rum ve Yunan Dış İşleri Bakanlıkları, Panhelenik Tıp Birliği ile diğer medikal dernek ve kuruluşların eş güdüm içerisinde başlattığı diplomatik saldırı sonucunda Yunan delegasyonunun 26-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek toplantıya katılımlarını iptal etmek durumunda kaldığını belirten Berova, Balkan Tıp Birliği Derneği yetkililerinin de Güney Kıbrıs Bükreş Elçiliği’nde toplantıya çağrıldığını kaydetti.

Devlet yetkilileriyle hekim örgütlerinin siyaseti ön planda tutarak tavır belirlemeleri ve kendi hekim üyelerini baskı altına almaya çalışmalarını hekimlik etiği, bilimsel özgürlükler ve bilginin paylaşılması ilkelerinin ihlali olarak değerlendiren Berova, “Bu fanatik milliyetçi yaklaşımın, iki toplum arasındaki yakınlaşma çabalarını baltalayıcı etkisi olacak, ilerleyen dönemdeki iş birliği çabalarını yok edecek” dedi.