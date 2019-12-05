Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar

KTÇB: "Her Yıl 250 Milyon İnsan Çölleşmeden Etkileniyor”

05 Aralık 2019 Perşembe 17:16
KTÇB: "Her Yıl 250 Milyon İnsan Çölleşmeden Etkileniyor”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, dünya üzerinde değişen iklim koşulları ve yanlış toprak politikaları sebebiyle her yıl 250 milyondan fazla insanın çölleşmeden etkilendiğini vurguladı.
Kelle, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda,  Kuzey Kıbrıs’ın topraklarının verimli olduğunu vurgulayarak, kırsalda yaşayanların topraklarına sahip çıkarak betonlaşmayı engelleyebileceklerini belirtti.
Kelle, Kuzey Kıbrıs topraklarının, üretime ilginin artırılması ve toprak koruma yasasının hazırlanıp yürürlüğe konmasıyla korunabileceğini ifade ederek, sürdürülebilir tarım politikaları ile Toprak Koruma Yasası ve emirnamelerin örtüşmesi gerektiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
KTÇBKKTCHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Topçuköy'ün sevilen ismi hayatini kaybetti
Topçuköy'ün sevilen ismi hayatini kaybetti
Afrika davasında istinaf 18 Aralık’ta
Afrika davasında istinaf 18 Aralık’ta
Çavuşoğlu: Öğrencilerimizin başarısı bizler içini gurur vericidir
Çavuşoğlu: Öğrencilerimizin başarısı bizler içini gurur vericidir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim