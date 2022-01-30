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KTEB Başkanı Öksüz: Bu ülkede insani duygulardan hiç kimse bahsetmesin

KTEB Başkanı Umut Öksüz Halk Vakfı Yaşam Sitesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Ocak 2022 Pazar 20:33
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KTEB Başkanı Öksüz: Bu ülkede insani duygulardan hiç kimse bahsetmesin
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Öksüz'ün paylaşımı şu şekilde:

"Halk Vakfı Yaşam Sitesi ile ilgili bizlerde dün harekete geçmiş, elimizden geleni yapmaya başlamış durumdayız. Çok detaylı ve uzunca birşey yazmayacağım.

Bilinsin ki, bizler yarın Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak yetkili kurullarımız İle toplantılarımızı gerçekleştirip sadece ilgili Yaşam Sitesi ile ilgili değil, ada geneli tüm yaşlı ve çocuk bakım evleri için neler yapabileceğimizi tartışıp hayata geçiriyoruz.

Sosyal medyada tüm kamuoyunun gözleri önüne serilen insanlık dramına sebep olan bireylerin, denetlemekten aciz kalan kamu, kurum ve kuruluşlarının bir an önce yargı önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirmek isterim.

Aksi halde bu ülkede insani duygulardan hiç kimse bahsetmesin."

Anahtar Kelimeler:
KTEB Başkanı Umut ÖksüzHalk Vakfı Yaşam Sitesi
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