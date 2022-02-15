KTEB: Beşeri tıbbi ürün fiyatlarındaki artışın sorumlusu KKTC’de görev yapan eczacılar değildir

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, Türk ilaçlarına gelecek olan yüzde 37,43’lük zam nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Öksüz, 14 Şubat tarihli karara işaret ederek, “Beşeri tıbbi ürün fiyatlarındaki artışın sorumlusu KKTC’de görev yapan eczacılar değildir” dedi.

Öksüz, “Uzun süredir gerek medya gerek sosyal medyada gündemde olan ilaç fiyatlarına yapılacak artışlarla ilgili karar Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından 14 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmıştır” ifadelerini kullandı.

KTEB Başkanı Öksüz, “Karara göre, 2022 yılı için 21 Şubat 2022 tarihi itibarı ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değeri 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye çıkarılmıştır. Bunun neticesinde de ilaç fiyatlarına yansıyan zam oranı yüzde 37,43 olarak tespit edilmiştir” diye konuştu.

“Pek çok konuda olduğu gibi ilaç üretimi konusunda da yetersiz bırakılmamız neticesinde, ilaç temininde yurt dışına bağımlı hale gelmekteyiz” diyen Öksüz, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bu bağımlılığın getirisi olarak, gerek ekonomik dengesizlikler, gerek Türkiye tarafından getirilen ihraç yasakları, gerekse pandemi sürecinde ortaya çıkan üretimdeki aksamalar nedeniyle, ilaç temini yapmak son aylarda oldukça zorlaşmıştır.

Her yıl Şubat ayında düzenli olarak döviz kurlarındaki artışa bağlı belirlenen yeni kurlar, bu yıl Türk Lirası’ndaki değer kaybına bağlı olarak önceki yılların çok üzerinde olmuştur. Hayati önem taşıyan tüm unsurlara yansıyan zamlar neticesinde halkın dayanma gücü oldukça azalmıştır. Beşeri tıbbi ürünlerde yürürlüğe girecek olan artış neticesinde, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı tüm kuruluşlarda kullanılan online ilaç sistemlerinin Türkiye’ye bağlı olması nedeniyle, gerçekleşecek olan ilaç zammı, eş zamanlı olarak KKTC’ye de yansıyacak ve halkın alım gücü daha da düşecektir. Bu durum da, halkı ilaç konusunda birincil muhatabı olan eczacıyla karşı karşıya getirmektedir.

İhraç yasakları konusunda, gerek yetkililer gerek TC Elçiliği ile, KTEB ve ecza depoları yetkilileri olarak geçmişte birçok kez görüşüp yaşadığımız sorunları aktardığımızı, sürecin çözülmesi için gelişmelerin takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz.

Defalarca gerek kamuoyu bilgilendirmelerinde gerek devlet yetkilileri ile yapılan görüşmelerde belirttiğimiz üzere, çözüm devlet yetkililerinin elindedir.

Bu niyetle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki;