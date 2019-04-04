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KTEMB “Elektriksel Alan” projesi kapsamında uygulamalı ders verdi

04 Nisan 2019 Perşembe 16:50
KTEMB “Elektriksel Alan” projesi kapsamında uygulamalı ders verdi
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Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) tarafından yürütülen AB destekli Elektriksel Alan Projesi kapsamında DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu elektrik bölümü öğrencilerine yönelik  uygulamalı Güneş Enerji Sistemleri (GES) eğitimi düzenlendi. 

KTEMB’den verilen bilgiye göre, 20 saati pratik olarak verilen toplam 24 saatlik eğitimin son 4 saatlik bölümü olan uygulama kısmı, KTEMB’nin Elektriksel Alan Projesi eğitimlerini düzenlediği KTEZO Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde kurulan pratik laboratuvarında gerçekleştirildi. Ayrıca, öğrencilerin bilgilerinin ölçülmesi amacıyla bir de sınav yapıldı.

ASİLZADE

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Proje Koordinatörü Elektrik-Elektronik Mühendisi Osman Asilzade yaptığı açıklamada, DAÜ-BTYO ile birlikte yürütülen çalışmanın sektör-okul iş birliğine iyi bir örnek olduğunu vurgulayarak, piyasanın ihtiyaç duyduğu teknik personel profilinin, Birlik kurul ve komitelerinin çalışmaları sonucunda tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarıldığını, proje ekibi ve görevli eğitmenler tarafından buna uygun olarak oluşturulan programlarla sektörün ihtiyaçlarına yönelik personel yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

KARAÇAM: “BİRLİK ÜYE FİRMALARINDA İŞ GARANTİSİ VERİYORUZ”

KTEMB Başkanı Bora Karaçam yaptığı açıklamada, DAÜ BTYO Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen GES eğitimlerine katılan öğrencilere eğitimler sonunda KTEMB tarafından belge verileceğini ve bu belgeleri olan öğrencilere Birlik üye firmalarında iş garantisi sağlanacağını açıkladı. 

“GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ KİTABINI NİSAN AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ”

Karaçam ayrıca proje kapsamında yapılan çalışmalarla ülke yerel kurallarına göre proje ekibi tarafından hazırlanmakta olan “Güneş Enerji Sistemleri (Seviye-1)” adlı kitabın nisan ayı içerisinde tamamlanarak öğrencilerin ve sektörle ilgili kişilerin hizmetine sunulacağını bildirdi.

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