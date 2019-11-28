KTEV destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 2019 – 2020 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı.

Bu yıl KTEV tarafından 75 öğrenciye destek bursu veriyor. Bunun 22’si ortaokul, 51’i lise ve 2 tane de üniversite hazırlık bölümü öğrencisi olacak şekilde belirlenmiştir. KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure ÖRS yazılı açıklamasında, KTEV destek burslarının, KTEV kaynaklarından, hayırsever kişilerden, kurumlardan ve iş insanlarından oluşan “Öğrenci Sponsörleri” tarafından karşılanabileceğini açıkladı.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure ÖRS açıklamasının devamında, hayırsever vatandaşlara ve işinsanlarına öğrenci sponsörlüğü üstlenerek, bir öğrencimizin daha uygun şartlarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olabileceklerini “Daha fazla sponsör, daha fazla destek bursu” sloganı ile duyurmuştur.

Sponsör olmak isteyenlerin; 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de sözlerine ilave etti.

2019 – 2020 YILI BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER İSİM LİSTESİ

ORTAOKUL BURS LİSTESİ

Sıra No İsim – Soyisim Okul Adı / Sınıfı 1. Kenan Çiçek BTMK / 7. sınıf 2. Hasan Artürk Erenköy Lisesi / 8. sınıf 3. Ülviye Barbali Çanakkale Ortaokulu / 7.sınıf 4. Seymen Tufan Keleş Hala Sultan İlahiyat Kolej / 7. sınıf 5. Pelin Mangu Bekirpaşa Lisesi / 8. sınıf 6. Yağmur Özdemir Bekirpaşa Lisesi / 7. sınıf 7. Ecem Diran Çanakkale Ortaokulu / 7.sınıf 8. Zülal Alan G/M’sa TMK / 7.sınıf 9. Arda Suna Polatpaşa Lisesi / 8.sınıf 10. Berat Efe Açık Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu / 7.sınıf 11. Enes Parçalar Demokrasi Ortaokulu / 8.sınıf 12. Klio Hüdür Demokrasi Ortaokulu / 8.sınıf 13. Melisa Pervin Öner BTMK / 7.sınıf 14. İlayda Korkmaz Erenköy Lisesi / 8.sınıf 15. Ayşegül Güzel Erenköy Lisesi / 7.sınıf 16. Aylin Hacıhasanoğlu Erenköy Lisesi / 7.sınıf 17. Sude Naz Aydenk Erenköy Lisesi / 8.sınıf 18. Burcu Karacan Atleks Sanverler OO / 8 sınıf 19. Sevde Nimet Yıldırım Hala Sultan İlahiyat K / 7 sınıf 20. Sıla Nur Yaman G/M’sa TMK / 8 Sınıf 21. Metehan Emin Bekirpaşa Lisesi / 8 sınıf 22. Bekir Mustafa Öğüt Bekirpaşa Lisesi / 8 sınıf

LİSE BURS LİSTESİ

Sıra No İsim – Soyisim Okul Adı / Sınıfı 1. Başak Turğay BEAL / 12. sınıf 2. Direm Sertçe BEAL / 10. sınıf 3. Buğçe Güneri G’yurt Meslek Lisesi / 11. sınıf 4. Seçil Aygün BEAL / 9. sınıf 5. Sıla Hulusiağa BEAL / 12. sınıf 6. Defne Toprak Cumhuriyet Lisesi / 12. sınıf 7. Sevim İlayda Mercan NKL / 11. sınıf 8. Hasan Reessur NKL / 9.sınıf 9. Sıla Korkmaz BEAL / 9.sınıf 10. Mina Melda Dingil NKL / 12. sınıf 11. Şamil Sezer Ateş NKL / 9.sınıf 12. Ayça Naciye Tokan AML / 12.sınıf 13. Sıla Yıldırım Cumhuriyet Lisesi / 9.sınıf 14. Çise Sucuoğlu BEAL / 12.sınıf 15. Semia İpek BEAL / 9.sınıf 16. Burak Karataş BEAL / 10.sınıf 17. Seral Karasalih AML / 9.sınıf 18. Ezgi Cerit L’şa AGSL / 12.sınıf 19. Alev Tayarecioğlu Erenköy Lisesi / 9.sınıf 20. Damla Aygün Erenköy Lisesi / 10.sınıf 21. Begüm Dadakoğlu BEAL / 9 sınıf 22. Azra Aydın G/M’sa TMK / 11 sınıf 23. Biriçim Emete Erkurt BEAL / 12 sınıf 24. Songül Konat Erenköy Lisesi / 9 sınıf 25. Emine Arapkasap G’yurt TMK / 11 sınıf 26. Duygu Baybora Erenköy Lisesi / 12 sınıf 27. Hüseyin Aydemir Erenköy Lisesi / 10 sınıf 28. Dilara Cengiz AML / 12 sınıf 29. Gözde Güngör Bekirpaşa Lisesi / 9 sınıf 30. Şefika Birgin G’yurt TMK / 9 sınıf 31. Cemile Cemre Er Erenköy Lisesi / 11 sınıf 32. Fatmanur Çelik Polatpaşa Lisesi / 11 sınıf 33. Münür Balkan Karpaz Meslek Lisesi / 11 sınıf 34. Mehmet Kar Erenköy Lisesi / 9 sınıf 35. Sıla Keleş Hala Sultan İlahiyat K / 10 sınıf 36. Çağla Cilasın Bekirpaşa Lisesi / 12 sınıf 37. Mustafa Mehmet Yaman G/M’sa TMK / 12 sınıf 38. Yusuf Engür LTL / 10 sınıf 39. Doğukan Aydener G/M’sa TMK / 12 sınıf 40. Sudenaz Yeşilyayla Kurtuluş Lisesi / 12 sınıf 41. Dilay Aydener Erenköy Lisesi / 12 sınıf 42. Rojin Kızıl Erenköy Lisesi / 9 sınıf 43. Yaren Babahan Değirmenlik Lisesi / 10 sınıf 44. Umut Annaç NKL / 12 sınıf 45. Zerin Avcın NKL / 10 sınıf 46. Deniz Tosun BEAL / 10 sınıf 47. Zehra Bayraktar Erenköy Lisesi / 9 sınıf 48. Fatma Sütlüceli NKL / 10 sınıf 49. Latif Polat Altun G’yurt TMK / 10 sınıf 50. Hayat Antel BEAL / 10 sınıf 51. Nazlı Şahbaz G/M’sa TMK / 10,sınıf

ÜNİVERSİTE BURS LİSTESİ

Sıra No İsim – Soyisim Okul Adı / Sınıfı 1. Yusuf Aldağ LAÜ – Hazırlık / Yazılım Mühendisliği 2. Balkız Alnur DAÜ – Hazırlık / Matematik ve Bilg. Bil

KTEV