KTEZO Akaryakıt Zammını Eleştirdi: “Tam Bir Vicdansızlık”

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, her şey zamlanmaya devam ederken, akaryakıta iki ay gibi kısa sürede devlet eliyle dördüncü kez yapılan zam sonucunda akaryakıtın yüzde 27-30 oranında pahalılaştığı kaydedildi.

Ekonominin çarklarının dönemediği bir ortamda akaryakıta zam yapılmasının daha da içinden çıkılmaz bir durum yarattığına işaret edilen açıklamada, “16-17 aydır devam eden salgının bedelini açlıkla, borçla, işsizlikle ödeyenler, bir taraftan da devlet eliyle yapılan zamlarla soyulup soğana çevrilerek ezim ezim ediliyorlar. Tam bir fiyasko, tam bir çıkmaz, tam bir adaletsizlik, tam bir vicdansızlık” ifadeleri kullanıldı.

Devlet maliyesinin 16-17 aydır sadece birilerinin ödenmesi, birilerine kaynak aktarılması için kullanıldığının savunulduğu açıklamada, “Ne tasarruf düşünülmüş, ne dayanışma ne de paylaşım. Bu anlayış akaryakıt zammı ile iyice açığa çıktı” denildi.