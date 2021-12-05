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KTEZO Başkanı Kanber koronavirüse yakalandı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı ve CTP Milletvekili aday adayı Mahmut Kanber, koronavirüse yakalandı

05 Aralık 2021 Pazar 21:01
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KTEZO Başkanı Kanber koronavirüse yakalandı
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı ve CTP Milletvekili aday adayı Mahmut Kanber, koronavirüse yakalandı

Kanver, 4 Aralık akşamı antijen test yaptırdığını ve sonucunun pozitif olduğunu bunun üzerine yaptırdığı PCR testinin sonucunun da pozitif çıktığını ifade ederek evde izole olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Kanber, “Merhaba kıymetli dostlar birkaç gündür grip olmam nedeniyle 4 aralık akşamı Antijen testi yaparak kendimi kontrol etmek istedim, pozitif olduğumu öğrenince hastaneye başvurarak pcr testimi yaptırdım. Sonuç olarak pozitif olduğum için pandemi hastanesinde kontrolden sonra evde izoleyim.
Yaklaşık 20 aydır ekonomide ve sağlıkta yoldaşlarımla birlikte mücadelesini verdiğim pandemi sürecinin devamında, yeni bir mücadeleyi toplumsal hizmet için siyasete hazırlanırken covit 19, nedeni ile yüz yüze iletişim kuramayacağımı, kısa bir zaman için diğer iletişim araçlarını kullanarak haberleşeceğiz, kaldığım yerden sağlıkla devam edeceğim güzel günlere” ifadelerini kullandı.

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