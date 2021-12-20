Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
banner107

KTEZO Çarşamba günü çalıştay düzenleyecek

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, TL’nin değer kaybından dolayı başgösteren sıkıntılara çözüm üretmek maksadıyla 22 Aralık Çarşamba günü çalıştay düzenleyecek.

20 Aralık 2021 Pazartesi 19:48
63 Okunma
KTEZO Çarşamba günü çalıştay düzenleyecek
banner108

Oda’dan yapılan açıklamada, TL’nin değer kaybının “yıkıma sebep” olduğu, bazı kesimlerin borçlarını ödeyemez duruma geldiği, bazı kesimlerin de temel ihtiyaçları karşılayamaz duruma düştüğü belirtildi.

Türk Lirasının değer kaybından dolayı döviz üzerinden alınan borçların toplam borçlar üzerinden oranının yüzde yetmişe çıktığı belirtilen açıklamada, “Odamız bu durumu olağanüstü bir durum olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede tüm toplum kesimlerinden temsilcilerin katılımı ve önerileriyle ortak bir yol, bir çıkış olanağı yaratmak için bir araya gelmek kaçınılmaz olmuştur” denildi.

Çalıştay KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda saat 10.30’da başlayacak. Çalıştaya bazı ekonomistler, esnaf, meslek örgütleri ve parti temsilcileri davet edildi.

Çalıştayda döviz cinsinden krediler ve genel olarak banka borçları, döviz üzerinden kiralar ve asgari ücret de ele alınacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyrüsefer borçlarından yarından itibaren gecikme faizi alınmayacak
Seyrüsefer borçlarından yarından itibaren gecikme faizi alınmayacak
102'si yerel, 142 pozitif vakaya rastlandı
102'si yerel, 142 pozitif vakaya rastlandı
Serhan Aktunç: “Adil bir düzen kurmak zorundayız...”
Serhan Aktunç: “Adil bir düzen kurmak zorundayız...”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim