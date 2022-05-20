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KTEZO, Cumhurbaşkanı Tatar’a önerilerini sundu

KTEZO ve paydaş kurumları temsilen bir heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

20 Mayıs 2022 Cuma 19:32
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KTEZO, Cumhurbaşkanı Tatar’a önerilerini sundu

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan (KTEZO) yapılan açıklamaya göre, oda ve paydaş kurumları temsilen bir heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olarak bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı’na gitti ve kabul sırasında Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kullanarak sorunları çözüme katkı koymasını talep etmek için bir dizi öneride bulundu.

Öneriler arasında, işlenmiş gıda ürünlerinin kapılardan geçişi için AB Komisyonun aldığı kararın pratikte anlam bulması; kara kapılarında geçişleri rahatlatacak gerekli kararların ivedilikle alınması ve kara geçiş noktalarının artırılması için girişim başlatması; banka borç faizleri ile ilgili derhal önlem alınması; esnaf ve zanaatkâra yönelik düşük faizli ve uzun vadeli kredi olanağının gecikmeden uygulamaya geçirilmesi; mazot, elektrik, gübre gibi temel maliyetlere destek verilmesi; kalifiye eleman sorununun çözülmesi ve kooperatiflerin desteklenmesi için Cumhurbaşkanı’nın girişim başlatması veya girişimlerini artırması bulunuyor.

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