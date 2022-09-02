KTEZO'dan bütünleme sınavları tepkisi...

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) "bütünleme sınavlarının, gençleri bir diploma uğruna yüz kere, bin kere yerin dibine batırmak anlamına geldiği" görüşünü ifade etti.

KTEZO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ardıç yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1700 öğrencinin gireceği bütünleme sınavlarına tepki göstererek, "bu öğretmenlerin emeğini ve eğitim öğretim alanındaki tecrübesini hiçe saymak, gençleri yetenekleri, becerileri çerçevesinde yönlendirmek, onları çoğaltmak yerine hayatlarını tüketmektir" dedi.

Ardıç açıklamasında şunlara yer verdi:

“Sonra da çağ nüfusumuzun yüzde 75 - 80’ini üniversite ibareli “ticari şirketlere” yolcu ediyoruz. Tam bir tuzak.

Bizi en çok üzen de buna en başta itiraz etmesi ve karşı çıkması gereken üniversitelerin, ticari kaygılarla sessiz kalıyor olmasıdır.

Pek çok alanda olduğu gibi, eğitimde de dünyada örneğimiz yok! Herkes mühendis, herkes hukukçu… Sonuçta bu yapılanların bedeli topluma, ülkeye ödetiliyor. Ne çalışacak dülger ne tesisatçı ne demirci ne de aşçı kalıyor geriye….

Herkes de biliyor ki kendi işini yapamayan toplumların ne kendisine ne de bir başkasına hayrı olmaz.

O zaman bir daha soralım… Bütünleme sınavı üzerine bütünleme sınavı yapmak neyin gereğidir? Geleceğimiz olduğunu iddia ettiğimiz gençliği tüketmeye neden devam ediyoruz?”