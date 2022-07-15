KTEZO'dan eleştiri!

KTEZO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ardıç konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümet hiç çekinmeden adaletsizliğin en büyüğü olan ortalama hayat pahalılığı oranını maaşlar arasında ayrım gözetmeksizin uygulama olanağını elde etmiş oluyor. Açıklanan yüzde 56.76 üzerinden 40 bin alana da 8 bin alana da ayni oranda yansıttım diyor. Cevizcinin çuvalından oynayarak, bu paralar kendi parasıymış gibi. 40 bin alana 23 bin TL verirken 8 bin TL alana nasıl 4 bin TL’yi layık görürler?” dedi.

Hayat pahalılığının düşük maaşlıya etkisinin çok daha korkunç olduğunu belirten Ardıç, “Enflasyonist politikaların yürütüldüğü ortamlarda yüksek maaşlıların alım gücü düşerken ve bu bir doğruyken, diğeri ise aç kalıyor” ifadesini kullandı.