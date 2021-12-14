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KTEZO, Devletin “işlemeyen, işleyemeyen ve ödeyemeyen kişilerin faiz yükünü üstüne almasını” önerdi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Türk Lirası’nda yaşanan olağan üstü değer kaybının “kriz” olarak adlandırılamayacağını ifade ederek, yaşanan kayıpları “yıkım” olarak nitelendirdi.

14 Aralık 2021 Salı 19:11
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KTEZO, Devletin “işlemeyen, işleyemeyen ve ödeyemeyen kişilerin faiz yükünü üstüne almasını” önerdi
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Türk Lirası’nda yaşanan olağan üstü değer kaybının “kriz” olarak adlandırılamayacağını ifade ederek, yaşanan kayıpları “yıkım” olarak nitelendirdi. Devletin, “işlemeyen, işleyemeyen ve ödeyemeyen kişilerin faiz yükünü üstüne almasını” önerdi.
KTEZO tarafından yapılan yazılı açıklamada, TL’deki değer kaybına bağlı olarak gelen zamların sadece dar gelirliyi değil, esnafı ve orta ölçekte geliri olan toplum kesimlerini de bitirdiği savunularak,  pandemi döneminde ötelenen borçların ise yığıldığı ifade edildi.
Gelinen aşamada borçların yeniden ötelenmesinde başka bir şans olmadığının belirtildiği açıklamada, “Ama bir tek kesinleşmiş şartla birlikte… Devlet bugüne kadar yapmadığını yapacak, işlemeyen, işleyemeyen, ödeyemeyen halkımızın faiz yükünü üstüne alacak” denildi.

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