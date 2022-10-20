KTEZO: Etik olmayan bu ahlak dışı davranışları unutturmayacağız

KTEZO’dan yapılan açıklamada, Ticaret Odası’nın tüm yaptıkları uyarılara rağmen konuyla ilgili açıklama yapmadığını ve yaptığı bu hamle ile KTEZO’yu “istenmez” ilan ettiğini öne sürdü.

“Bunu kabul etmemizi ve hazmetmemizi kimse beklemesin” denilen açıklamada, şu eleştirilerde bulunuldu:

“Kooperatif Şirketler Mukayitliği bu kurulan kooperatife nasıl ve neden onay verdiğini açıklamak zorundadır. Varolan ve denetlenen bir Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi’ne rağmen esnaf ve zanaatkar olmayan kişilerden oluşturulan bu oluşum tam bir skandaldır. Onur denen bir şey vardır. Kurallar, ilkeler vardır. Bir toplumu bir arada tutan değerler ve uyulması zorunlu yasalar vardır. Ticaret Odası hepsini bir kenara atmıştır. Ticaret Odası kooperatif kurarak, esnaf ve zanaatkara ayrılacak kaynağa el koymaya çalışmaktadır.

Her üyesinin kaydını tutan, çalışan sayısı ve kapasitesine kadar bilgisi olan, mesleki yeterliliği ölçebilen, eğitim ve belgelendirme çalışmalarını yürüten bir KTEZO’nun, ihtiyaç duyan üyelerini kredilendirmesinden neden bu kadar çok korkuluyor. Etik olmayan bu ahlak dışı davranışları unutturmayacağız.”