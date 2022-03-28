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KTEZO eylemlerine Mağusa'da start verdi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla ülke genelinde eylem başlattı.

28 Mart 2022 Pazartesi 22:42
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KTEZO eylemlerine Mağusa'da start verdi
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla ülke genelinde eylem başlattı.

KTEZO ilk eylemini Gazimağusa’da yaptı.

Eylem sırasında BRT‘ye açıklamada bulunan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, tüm ilçeleri gezip en son Lefkoşa’da toplanacaklarını belirterek, eylemler neticesinde mutlaka zamları geri aldırma kararlılığında olduklarını vurguladı.

Tulga ülkede yaşanan pandemi, ardından TL’nin değer kaybı zamlar, savaşlar, dövizin yükselmesi derken toplumun alım gücünün dibe vurduğunu da savundu.

Kaynak: YENİDÜZEN

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